«В первом тайме было много ошибок ненужных, поэтому пропустили ненужные голы, легкие достаточно. Что?то системное или индивидуальное? Есть и системное, есть и индивидуальное. Будем работать, исправляться. Здесь главное не турнир, здесь главное, чтобы мы подготовились. Можно ли проецировать эту встречу как?то на то, что будет после возобновления чемпионата? Нет ни в коем случае», — заявил Зобнин «Матч ТВ».
В финале турнира, который состоялся в понедельник, петербургский «Зенит» одержал победу над «Спартаком» с разгромным счётом 3:0.
Следующий товарищеский матч красно-белые проведут 19 февраля против московского «Торпедо». А 23 февраля состоится встреча с узбекским клубом «Насаф».
После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков.
Зобнин: не стоит проецировать результаты Зимнего кубка на чемпионат
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подчеркнул, что не стоит переносить итоги Зимнего кубка РПЛ на предстоящие игры чемпионата России после зимней паузы.
Фото: ФК "Спартак"