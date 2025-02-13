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Хоккеист "Чикаго" Михеев: надеюсь, чемпионом РПЛ станет кто угодно, только не "Зенит"

Нападающий хоккейного клуба «Чикаго» Илья Михеев поделился мнением о борьбе за титул Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
«Надеюсь, кто угодно, только не «Зенит»! Не то чтобы я против этой команды, просто после стольких лет его чемпионства хочется уже чего-то нового. Но если снова выиграет — значит, он сильнее, и это тоже надо уважать», — цитирует Михеева «СЭ».

Напомним, что «Зенит» становится чемпионом Российской Премьер-Лиги уже шесть лет подряд, начиная с сезона-2018/2019.

В текущем сезоне после 18 туров «Зенит» занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 39 очков. На первом месте находится «Краснодар», который имеет такое же количество очков, но опережает «Зенит» благодаря дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», набравший 37 очков.

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