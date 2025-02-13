По информации источника, топ-клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику "Сочи" Кириллу Кравцову. Официальных предложений на данный момент не поступало.
В текущем сезоне Кирилл Кравцов провел за "Сочи" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро, контракт россиянина с южанами рассчитан до лета 2026 года.
После 21-го сыгранного тура "Сочи" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": топ-клубы РПЛ заинтересованы в приобретении полузащитника "Сочи" Кравцова
Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов интересен ведущим клубам Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"