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"РБ Спорт": топ-клубы РПЛ заинтересованы в приобретении полузащитника "Сочи" Кравцова

Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов интересен ведущим клубам Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Матч ТВ"
По информации источника, топ-клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику "Сочи" Кириллу Кравцову. Официальных предложений на данный момент не поступало.

В текущем сезоне Кирилл Кравцов провел за "Сочи" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро, контракт россиянина с южанами рассчитан до лета 2026 года.

После 21-го сыгранного тура "Сочи" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.

Источник: "РБ Спорт".

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