"Не считаю, что Соболев провалился в "Зените". Да, сразу заиграть не получилось, но нужно смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Его же не подписали на первую часть сезона, чтобы теперь судить о его полезности. Когда Соболев начнет забивать за "Зенит" в РПЛ, все критики быстро переобуются. Так было и с Угальде", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Нападающий Александр Соболев является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года.
После своего перехода из московского "Спартака" форвард в составе сине-бело-голубых 16 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых ему удалось 2 раза забить гол в ворота соперников и 1 раз отдать голевую передачу на партнера по команде (все результативные действия были сделаны в матчах Кубка России). Помимо этого, 27-летний футболист в общей сложности получил 3 жёлтые карточки.
Мостовой: когда Соболев начнет забивать, критики переобуются. Так было и с Угальде
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре центрального нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"