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Сенников: Сперцяну стоит рассмотреть вариант с "Лидсом". Главное, чтобы он был готов пойти на понижение зарплаты

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников высказался об интересе "Лидса" к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сперцяну стоит рассмотреть вариант с "Лидсом". Поиграть в АПЛ — мечта любого футболиста. В "Лидсе" будут созданы все условия для футбола. Главное, чтобы сам Эдуард был готов пойти на понижение зарплаты", - цитирует Сенникова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что английский "Лидс" может приобрести Эдуарда Сперцяна летом 2025 года. Главным тренером английского клуба является Даниэль Фарке, который ранее занимал аналогичную должность в "Краснодаре".

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года.

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