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"СЭ": РФС рассматривает "ВТБ Арену" в качестве приоритетного места для проведения матча со сборной Замбии

Стало известно, где может пройти товарищеский поединок между сборными России и Замбии.
Фото: сборная России
По информации источника, Российский футбольный союз рассматривает домашний стадион московского "Динамо" "ВТБ Арена" как основной вариант для проведения контрольного матча между сборными России и Замбии.

Напомним, товарищеская игра против национальной команды Замбии состоится во время мартовской международной паузы. В июне у подопечных Валерия Карпина запланированы встречи с Нигерией (6 июня) и Белоруссией (10 июня).

Источник: "СЭ"

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