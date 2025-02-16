По информации источника, Российский футбольный союз рассматривает домашний стадион московского "Динамо" "ВТБ Арена" как основной вариант для проведения контрольного матча между сборными России и Замбии.
Напомним, товарищеская игра против национальной команды Замбии состоится во время мартовской международной паузы. В июне у подопечных Валерия Карпина запланированы встречи с Нигерией (6 июня) и Белоруссией (10 июня).
Источник: "СЭ"
"СЭ": РФС рассматривает "ВТБ Арену" в качестве приоритетного места для проведения матча со сборной Замбии
Стало известно, где может пройти товарищеский поединок между сборными России и Замбии.
Фото: сборная России