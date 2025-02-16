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Генич - "Динамо": хотите хорошего игрока – заплатите деньги, которые "Ростов" требует за Глебова

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о заинтересованности московского "Динамо" в услугах опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
"Учитывая, что "Динамо" использует схему 4–3–3, по которой играет "Ростов", для Глебова не будет проблемой адаптироваться и приспособиться к игре и новым партнёрам. Эта позиция была проблемной и уязвимой еще и до Лички. Она остается уязвимой и сейчас. Хотите хорошего игрока – заплатите деньги, которые требует "Ростов". Эти деньги вполне подъемные", - приводит слова Генича "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футбольный клуб "Ростов" и московское "Динамо" ведут друг с другом переговоры о переходы в столичный клуб опорного полузащитника и капитана ростовчан Данила Глебова. На данный момент стороны не достигли договоренности: "Ростов" не устраивают финансовые стороны предложений бело-голубых, которые, по последним данным, предлагают за футболиста 7 млн евро.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего хавбека, чей контракт с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2028 года, в 8 миллионов евро.

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