Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
1 - 1 1 1
АтлетикЗавершен
Вальядолид
0 - 4 0 4
СевильяЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
Лас-ПальмасЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 2 0 2
КомоЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 3 1 3
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
3 - 1 3 1
ХольштайнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
1 - 4 1 4
ЛионЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
СтрасбургЗавершен
Гавр
1 - 3 1 3
НиццаЗавершен
Реймс
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 0 1 0
Кызыл-ЖарЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ТоболЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен

Наумов рассказал, когда Батракову стоит задуматься о переходе из "Локомотива" в топовый европейский клуб

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о переговорах московского клуба с полузащитником Алексеем Батраковым о подписании нового контракта.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батракову нужно хорошо закрепиться в "Локомотиве", показывать стабильную, хорошую игру, что у него пока не всегда получается, а уже потом думать о переходе в топовый клуб. Это может быть и в Европе. Думаю, что и он, и его агенты, и клуб это прекрасно понимают. Поэтому думаю, они договорятся, я не вижу здесь никаких проблем", - приводит слова Наумова "Спорт День за Днем".

Ранее агент полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев сообщил о том, что их сторона ведет переговоры с "железнодорожниками" о подписании нового контракта. Действующее соглашение хавбека с красно-зелеными рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 8 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится