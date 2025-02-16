"Батракову нужно хорошо закрепиться в "Локомотиве", показывать стабильную, хорошую игру, что у него пока не всегда получается, а уже потом думать о переходе в топовый клуб. Это может быть и в Европе. Думаю, что и он, и его агенты, и клуб это прекрасно понимают. Поэтому думаю, они договорятся, я не вижу здесь никаких проблем", - приводит слова Наумова "Спорт День за Днем".
Ранее агент полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев сообщил о том, что их сторона ведет переговоры с "железнодорожниками" о подписании нового контракта. Действующее соглашение хавбека с красно-зелеными рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 8 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.
Наумов рассказал, когда Батракову стоит задуматься о переходе из "Локомотива" в топовый европейский клуб
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о переговорах московского клуба с полузащитником Алексеем Батраковым о подписании нового контракта.
Фото: ФК "Локомотив"