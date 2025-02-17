"Конечно, очень жалко, что все так происходит — парень он очень талантливый, и я думал, что он станет ключевым и основным футболистом в "Спартаке". И однозначно ему сейчас нудно сменить обстановку и перезапустить свою карьеру. Тот ли клуб "Крылья Советов"? Мне сложно говорить. Все-таки сейчас Самара борется не за самые высокие места, не очень хорошая сейчас там ситуация" - цитирует Кечинова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский может перейти в самарские "Крылья Советов" этой зимой на правах аренды без права последующего выкупа. После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Самарцы занимают 10-е место с 18-ю очками в своем активе.
На счету Антона Зиньковского в текущем сезоне 13 матчей во всех турнирах и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Кечинов: Зиньковский - талантливый парень, я думал, что он станет ключевым игроком в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечнов высказался о возможном переходе Антона Зиньковского в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"