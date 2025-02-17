"Шунин вполне может вернуться в РПЛ. У нас в лиге выступает много молодых ребят. Антон сможет выиграть у них конкуренцию за счёт опыта. Если у него есть мотивация и предложения, то он сможет вернуться на высокий уровень. Мы же не знаем, какие цели он ставит перед собой. Может, он хочет быть железным первым номером. Или согласен на роль второго вратаря", – приводит слова Абаева Metaratings.
Летом 2024 года истёк срок контракта Антона Шунина с московским "Динамо". Руководство столичного клуба не стало предлагать голкиперу продлить соглашение, и футболист после 30 лет пребывания в клубной системе бело-голубых вышел на рынок свободных агентов. Бывший вратарь сборной России до сих пор остаётся без команды, но о завершении карьеры профессиональной карьеры 38-летний Шунин пока не объявлял.
Илья Абаев: Шунин может вернуться в РПЛ
Бывший голкипер "Локомотива" Илья Абаев высказался о возможном возвращении экс-вратаря московского "Динамо" Антона Шунина в команду Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва