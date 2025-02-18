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Экс-игрок "Краснодара" Мартынович высказался о возможном возвращении в РПЛ

Бывший защитник "Краснодара" Александр Мартынович рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Краснодар"
"Закрыл ли я дверь в чемпионат России? У меня еще год контракта с "Кайратом", я готов его полностью отработать", - цитирует Мартыновича "РБ Спорт".

На данный момент Александр Мартынович выступает за казахстанский "Кайрат", контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Ранее защитник выступал за "Краснодар", казанский "Рубин", екатеринбургский "Урал" и минское "Динамо". На счету Мартыновича 241 матч в Российской Премьер-Лиге, 9 забитых мячей и 5 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего беларуса в 250 тысяч евро.

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