"Когда на сборах нельзя ни травмы получать, ничего, противостояние Соболева и "Спартака", первое после его перехода… Где ещё [футболисты] не успевают, форму не набрали, под нагрузками. Кто-то, не дай бог, какой-нибудь Денисов въедет ему в ногу, останешься ты без нападающего. Поэтому решение Сергея Богдановича оставить Соболева на утренний матч с "Пюником", я считаю, что вполне оправданно. Вполне", - приводит слова Генича "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" встретились друг с другом 11 февраля в рамках финала Зимнего кубка РПЛ 2025 года. Победу со счётом 3:0 одержали сине-бело-голубые (отличились Луис Энрике, Вендел, Матео Кассьерра).
В заявку "Зенита" на финальный матч не попал нападающий Александр Соболев, который в августе 2024 года перешёл в петербургский клуб из "Зенита". При этом форвард в этот же день утром сыграл в товарищеском матче против армянского "Пюника", где отметился забитым голом.
Генич: решение Семака не выпускать Соболева на матч со "Спартаком" оправданно, а то какой-нибудь Денисов въедет в ногу
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал пропуск нападающего "Зенита" Александра Соболева финального матча Зимнего кубка РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"