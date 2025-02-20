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Хосонов оценил Дзагоева по уровню выше Головина: зря Алан остался в ЦСКА

Полузащитник московского "Торпедо" Хетаг Хосонов, который ранее выступал за ЦСКА, сравнил друг с другом полузащитников Алана Дзагоева и Александра Головина.
Фото: ПФК ЦСКА
"Для меня всегда первым будет Дзагоев. Но и у Головина высочайший уровень. Оба классные футболисты. Дзагоев уезжал в Грецию? Молодец, что попытался. Слышал, что его звали куда?то в Европу, надо было уходить сразу. Зря Алан остался в ЦСКА", - приводит слова Хосонова "Матч ТВ".

Центральный полузащитник Алан Дзагоев выступал за московский ЦСКА с января 2008 года до сентября 2022 года (397 матчей, 77 голов, 93 голевые передачи). В 2012-2013 гг. интернет-портал Transfermarkt оценивал рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

На счету Дзагоева в составе сборной России в общей сложности 59 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 голевых передач. О завершении карьеры Дзагоев объявил в ноябре 2023 года в возрасте 33 лет.

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