Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ФКСБ
20:45
ПАОКНе начат
Рома
20:45
ПортуНе начат
Буде-Глимт
20:45
ТвентеНе начат
Галатасарай
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Виктория П
23:00
ФеренцварошНе начат
Аякс
23:00
ЮнионНе начат
Андерлехт
23:00
ФенербахчеНе начат
Реал Сосьедад
23:00
МидтьюлландНе начат

Лига конференций УЕФА

Бетис
20:45
ГентНе начат
Олимпия
20:45
БорацНе начат
Пафос
20:45
ОмонияНе начат
Хайденхайм
20:45
КопенгагенНе начат
Ягеллония
23:00
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Панатинаикос
23:00
ВикингурНе начат
АПОЭЛ
23:00
ЦелеНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
МольдеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
ТорпедоНе начат

Алеррандро: знаю, что Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться

Новичок ЦСКА Алеррандро поделился впечатлениями от переезда в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я очень много общался с Мойзесом, и он рассказал мне о Москве. Что касается футбола – знаю, что в чемпионате России очень высокий накал борьбы, постоянно идут острые противостояния. Для меня это дополнительная мотивация – хочется максимально помочь ЦСКА. Знаю, что Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться", - цитирует Алеррандро "Чемпионат".

Нападающий Алеррандро перешел в московский ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" этой зимой за 4,2 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 4 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место с 39-ю очками в своем активе. Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится