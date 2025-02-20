"Я очень много общался с Мойзесом, и он рассказал мне о Москве. Что касается футбола – знаю, что в чемпионате России очень высокий накал борьбы, постоянно идут острые противостояния. Для меня это дополнительная мотивация – хочется максимально помочь ЦСКА. Знаю, что Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться", - цитирует Алеррандро "Чемпионат".
Нападающий Алеррандро перешел в московский ЦСКА из бразильского "РБ Брагантино" этой зимой за 4,2 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бразильца в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место с 39-ю очками в своем активе. Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Алеррандро: знаю, что Россия – очень хорошая страна, и здесь точно есть чем заняться
Новичок ЦСКА Алеррандро поделился впечатлениями от переезда в Россию.
Фото: ПФК ЦСКА