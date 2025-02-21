«Спартак» готов очень сильно. Жду даже не прорыва, а привычной игры от «Локомотива», которую он демонстрировал на протяжении почти всего первого круга. Думаю, что «Локомотив» решил все свои проблемы, которые были под занавес зимних матчей. Жду прорыва именно от «Локомотива». Организация футбольного хозяйства, тренерский штаб – всё готово для того, чтобы команда штурмовала футбольный Олимп вместе с «Зенитом» и «Спартаком», — заявил Губерниев «ВсеПроСпорт».
После 18 туров чемпионата России по футболу «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Спартак» расположился на третьей позиции с 37 очками, а «Зенит» идет вторым, имея в активе 39 очков.
Уже 28 февраля «Локомотив» проведёт свой первый официальный матч в новом году в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, встретившись с «Динамо» Махачкала.
Губерниев: "Локомотив" готов побороться за футбольный Олимп вместе с "Зенитом" и "Спартаком"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от весенней части чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"