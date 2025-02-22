"Зенит" подписал Зделара на всякий случай, если вдруг травмируется Вендел или Барриос. "Зенит" в последнее время очень сильно любят критиковать. Даже с трансфером Зделара в прессе подняли такой шум, как будто клуб совершил какое-то преступление", - цитирует Туфрина "Чемпионат".
Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает 2-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Московский ЦСКА располагается на 6-й строчке с 31-м очком в своем активе. Петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Туфрин: c трансфером Зделара в прессе подняли такой шум, как будто "Зенит" совершил какое-то преступление
Бывший президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался о трансфере Саши Зделара.
Фото: ФК "Зенит"