"Видимо, в это трансферное окно все сошлось и у "Динамо" получилось взять его на финише. Глебов сделал шаг вперед. При всем уважении к "Ростову", у "Динамо" есть чемпионские амбиции. Думаю, что Марцел безболезненно интегрирует его в команду и Данил будет полезен. Это хороший трансфер", - цитирует Андреева "СЭ".
Данил Глебов перешел в московское "Динамо" из "Ростова" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро без учетов бонусных выплат и заключил контракт на пять лет. В этом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".
Андреев: Глебов сделал шаг вперед. При всем уважении к "Ростову", у "Динамо" есть чемпионские амбиции
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о переходе Данила Глебова в "Динамо"?
Фото: ФК "Динамо"