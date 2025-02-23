«Спартак» и «Зенит» были главными игроками на трансферном рынке. «Спартак» взял хороших игроков на флажке, при этом убрали тех, кто был не нужен, отвязались от балласта. «Зенит» взял Зделара — он уже сколько лет в России, не удивлюсь, если получит российское гражданство. «Локомотив» вообще никого не брал, ЦСКА купил кота в мешке», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
Саша Зделар выступает в Российской Премьер-Лиге с 2022 года. В текущем сезоне он провёл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах. 20 февраля стало известно, что «Зенит» заплатил 1,3 миллиона евро за трансфер 29-летнего полузащитника. Его контракт с новым клубом действует до 30 июня 2026 года.
Агент Сафонов: Зделар давно в России, не удивлюсь, если он получит гражданство
Футбольный агент Алексей Сафонов подвел итоги зимнего трансферного окна, отметив активность «Спартака» и «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"