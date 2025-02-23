Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
4 - 3 4 3
Ноттингем ФорестЗавершен
Манчестер Сити
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
7 - 1 7 1
ВальядолидЗавершен
Реал Мадрид
2 - 0 2 0
ЖиронаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
2 - 1 2 1
НаполиЗавершен
Верона
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Эмполи
0 - 5 0 5
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
2 - 2 2 2
ХайденхаймЗавершен
Бавария
4 - 0 4 0
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
3 - 1 3 1
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Гавр
1 - 4 1 4
ТулузаЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
БрестЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Агент Сафонов: Зделар давно в России, не удивлюсь, если он получит гражданство

Футбольный агент Алексей Сафонов подвел итоги зимнего трансферного окна, отметив активность «Спартака» и «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"
«Спартак» и «Зенит» были главными игроками на трансферном рынке. «Спартак» взял хороших игроков на флажке, при этом убрали тех, кто был не нужен, отвязались от балласта. «Зенит» взял Зделара — он уже сколько лет в России, не удивлюсь, если получит российское гражданство. «Локомотив» вообще никого не брал, ЦСКА купил кота в мешке», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Саша Зделар выступает в Российской Премьер-Лиге с 2022 года. В текущем сезоне он провёл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах. 20 февраля стало известно, что «Зенит» заплатил 1,3 миллиона евро за трансфер 29-летнего полузащитника. Его контракт с новым клубом действует до 30 июня 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится