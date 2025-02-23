"Мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили: у кого есть деньги, те и покупают. "Краснодар" тоже никого не купил. В Европе вообще никого не брали. У них сорвалась сделка? Ну да, сорвалась, а вот дайте им денег, как у "Спартака", тоже купили бы! Если бы футболисту предложили не миллион, а три, то конечно он поедет", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".
17 февраля московский ЦСКА сделал официальное заявление о подписании контракта с бразильским 25-летним форвардом Алеррандро по схеме "3+1". Нападающий будет выступать в составе "армейского" клуба под 7-м игровым номером. Его предыдущим клубом был бразильский "Ред Булл Брагантино", у которого пришлось осуществить самовыкуп за 4,2 млн долларов.
При этом "армейцы" в последний момент из-за необоснованных требований агентов были вынуждены выйти из переговоров по трансферу полузащитника "Фламенго" Лоррана за 8 миллионов евро.
Мостовой: у ЦСКА сорвалась сделка? дайте денег, как у "Спартака", купил бы
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о переходе в московский ЦСКА бразильского нападающего Алеррандро.
Фото: РФС