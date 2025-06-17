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Смородская: Станкович в "Спартаке" ничего не показал - в борьбу за чемпионство не верится

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась своими ожиданиями от выступления московского "Спартака" в сезоне-2025/26 РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович в "Спартаке" не показал ровным счетом ничего. Трудно сказать, что стоит ждать от этой команды в новом сезоне — это загадка. В борьбу за чемпионство, мягко говоря, не верится", — приводит слова Смородской "РБ Спорт".

Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Под его руководством красно-белые в 30 матчах чемпионата России набрали 57 очков и заняли в итоговой турнирной таблице четвёртое место.

После завершения сезона "Спартак" продлил действия контракта со Станковичем на ещё один год - теперь он рассчитан на срок до лета 2027 года.

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