"СЭ": переход Даку в "Зенит" под угрозой срыва

По информации «СЭ», сине-бело-голубых смущает политическая составляющая, связанная в первую очередь с оскорбительными скандированиями албанского нападающего в адрес македонцев на чемпионате Европы-2024.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 27-летнего форварда 8,5 млн евро.
В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах за «Рубин» во всех турнирах, забив 15 голов. Также на счету нападающего шесть результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Рубин» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» финишировал на второй позиции.