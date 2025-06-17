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"СЭ": переход Даку в "Зенит" под угрозой срыва

Переход форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» из Санкт-Петербурга в настоящий момент под вопросом.
Фото: ФК "Рубин"
По информации «СЭ», сине-бело-голубых смущает политическая составляющая, связанная в первую очередь с оскорбительными скандированиями албанского нападающего в адрес македонцев на чемпионате Европы-2024.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 27-летнего форварда 8,5 млн евро.

В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах за «Рубин» во всех турнирах, забив 15 голов. Также на счету нападающего шесть результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «Рубин» занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» финишировал на второй позиции.

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