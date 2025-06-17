Осипенко переходит в московское "Динамо"

Об этом сообщила пресс-служба «желто-синих».
«Между нашим клубом и московским «Динамо» достигнута договоренность о трансфере защитника. Благодарим за время, проведанное вместе! Удачи в дальнейшей карьере!» - написали ростовчане.
Ранее стало известно, что соглашение между 31-летним защитником и столичным клубом будет рассчитано на 3 года с 2 опциями продления еще на один год каждая.
Напомним, что в минувшем сезоне Осипенко принял участие в 40 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету защитника три результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «Ростов» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» финишировало на пятой позиции.