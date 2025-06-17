«У игроков и клубов может быть синдром второго сезона. Когда они пришли в новую лигу, то к ним относились так: «Акрон» где-то вышел, играет на искусственном поле не пойми где - мы их обыграем». Но получилось не так. Они переехали в Самару, взяли Дзюбу, который придал им много уверенности - в игровом плане добавил. Сейчас на них будут настраиваться - поэтому им будет сложнее в следующем сезоне», - сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
По итогам сезона-2024/25 тольяттинский клуб занял девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 баллов.
Дзюба принял участие в 24 матчах за «Акрон» во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету 36-летнего форварда пять результативных передач.
Напомним, стало известно, что новый сезон Российской Премьер-Лиги начнется 18 июля 2025 года.
Аршавин: "Акрону" будет сложнее в следующем сезоне, на них будут настраиваться
Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о перспективе тольяттинского «Акрона» в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"