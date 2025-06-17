«У него со здоровьем всё великолепно. Нагрузочное тестирование великолепно прошёл - без каких-либо нареканий. Дзюба даст ещё фору даже молодым футболистам», - сказал Засиев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Стоит отметить, что футболисты «Акрона» 16 июля прошли медосмотр перед началом сборов.
В минувшем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету Дзюбы пять результативных передач.
По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Ранее стало известно, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля 2025 года.
Врач "Акрона": Дзюба даст ещё фору даже молодым футболистам
Главный врач тольяттинского «Акрона» Руслан Засиев оценил физическую форму нападающего команды Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"