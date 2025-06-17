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Врач "Акрона": Дзюба даст ещё фору даже молодым футболистам

Главный врач тольяттинского «Акрона» Руслан Засиев оценил физическую форму нападающего команды Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
«У него со здоровьем всё великолепно. Нагрузочное тестирование великолепно прошёл - без каких-либо нареканий. Дзюба даст ещё фору даже молодым футболистам», - сказал Засиев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Стоит отметить, что футболисты «Акрона» 16 июля прошли медосмотр перед началом сборов.

В минувшем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив десять голов. Также на счету Дзюбы пять результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «Акрон» занял девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стало известно, что новый сезон РПЛ начнется 18-го июля 2025 года.

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