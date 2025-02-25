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Партнер "Ахмата" - фонд имени Ахмата Кадырова попал под санкции Канады

Правительство Канады 24 февраля 2025 года приняло решение о расширении санкционных списков в отношении Российской Федерации.
Фото: РФК "Ахмат"
В частности, в число юридических лиц, которые попали под ограничения, вошла такая благотворительная организация, как региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который является партнером футбольного клуба "Ахмат".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" под руководством Сергея Ташуева в 18 матчах набрал 13 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице.

Источник: ТАСС

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