— Ты счастливый человек?
— Очень счастливый. Я дошёл от фавел до самого большого клуба России и продолжаю наслаждаться любимым делом.
— О чём ты мечтаешь?
— О, у меня много желаний в футболе! Самая большая мечта — выступить за сборную Бразилии. Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. А пока главная цель — стать чемпионом России.
Маркиньос стал игроком "Спартака" в августе 2024 года, когда московский клуб выкупил бразильского игрока у венгерского "Ференцвароша" за 5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 21 официальном матче, в котором отдал 5 голевых передач и получил 3 жёлтые карточки.
Действующий контракт вингера со "Спартаком" рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Вингер "Спартака" Маркиньос: я дошёл от фавел до самого большого клуба России
Вингер московского "Спартака" Маркиньос рассказал, считает ли себя счастливым человеком и какие у него сейчас мечты.
Фото: ФК "Спартак"