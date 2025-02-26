"Нет, не стало. Мы это обсуждали, понимали, что рано или поздно этот момент наступит, и были готовы. Момент мог наступить чуть раньше или чуть позже, Валерий Георгиевич принял решение, клуб был готов к этому. Что касается причин такого решения, то о них тренер рассказал на официальных ресурсах клуба, и кроме того, о возможном уходе и причинах этого решения он ранее говорил в интервью", - приводит слова Рыскина "РБ Спорт".
25 февраля стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова". На его должность клуб назначил испанского специалиста Джонатана Альбу, который ранее в тренерском штабе выполнял обязанности главного аналитика.
На данный момент "Ростов" с 26-ю очками после 18-го тура Российской Премьер-Лиги располагается на седьмом месте в турнирной таблице. В следующем туре ростовчане 2 марта примут на своем поле московское "Динамо". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Спортивный директор "Ростова": клуб был готов к уходу Карпина
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин рассказал, стало ли неожиданностью решение Валерия Карпина об уходе с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Ростов"