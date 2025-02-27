"Карпин ушел не из-за сборной — 100%. Если бы это было из-за сборной, то ушел бы еще до начала предсезонки. Он кинул "Ростов", в котором много лет работал. Кроме как кинуть это не назвать. Карпин плюнул в болельщиков, плюнул в клуб, в котором работал, плюнул на чемпионат. В принципе, плюнул на все. Это говорит именно про его эго. Думаю, причины ухода совсем другие", - приводит слова Селюка "Матч ТВ".
25 февраля стало известно о том, что главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин покидает свой пост. В качестве причины этого решения 56-летним специалистом была названа необходимость сконцентрировать свои усилия на работе на должности наставника сборной России по футболу, которую он возглавляет с июля 2021 года. Главным тренером "Ростова" был назначен аналитик Джонатан Альба.
В ближайшем матче "Ростов" 2 марта на своем поле сыграет против московского "Динамо". Встреча пройдет в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги и должна стартовать в 19:30 по московскому времени.
Селюк: Карпин кинул "Ростов" и плюнул в болельщиков - это говорит про его эго
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"