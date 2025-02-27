"Я бы сейчас не стал устанавливать какие-то приоритеты в выборе главного московского дерби, для этого надо скрупулезно все вычислять математически. Не думаю, что надо особо выделять матчи ЦСКА и "Спартака". Но у каждого есть свое мнение на этот счет, это дело вкуса. Я считаю, что "Спартак" - "Динамо" более яркое дерби, а Евгений Леннорович (Гинер) уверен, что это матчи ЦСКА – "Спартак", - приводит слова Колоскова "РИА Новости".
В сезоне-2024/25 московские команды "Динамо" и "Спартак" встречались друг с другом трижды. В чемпионате России клубы встретились 22 сентября в рамках 9 тура и разошлись миром (2:2). Кроме того, они провели два матча на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России, и в обеих встречах сильнее оказывались красно-белые (в 1-м туре была одержана победа со счётом 3:0, а в 5-м туре - со счётом 3:2).
Во второй части текущего сезона предстоит еще один матч между "Динамо" и "Спартаком" - команды сойдутся 11 мая на стадионе "ВТБ Арена" в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Колосков назвал более яркое дерби, чем матчи ЦСКА - "Спартак"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление президента ЦСКА Евгения Гинера о том, что в России существует только одно дерби — ЦСКА и "Спартак".
Фото: ФК "Динамо" Москва