"Спартак" спокойно три очка не заберёт. Спокойной игры не будет в принципе. Боюсь, что у "Спартака" может быть осечка. Потому что при всём моём уважении, "Спартак" – команда сильная, состав хороший, но он очень нестабильный. Если "Оренбург" упрётся рогом, то "Спартаку" будет сложно. Думаю, ничья в этом матче может быть спокойно", - приводит слова Наумова "Советский спорт".
2 марта московский "Спартак" на своём поле (т.е. на стадионе "Лукойл Арена" в Москве) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграет против футбольного клуба "Оренбург". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
После 18-го тура "Спартак" занимает третье место (37 очков), а "Оренбург" располагается на последней, шестнадцатой строчке (8 очков).
Николай Наумов: у "Спартака" может быть осечка в матче с "Оренбургом"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и футбольным клубом "Оренбург".
Фото: ФК "Спартак"