«Звонит высокопоставленный журналист, который болеет за «Спартак». Мы с ним приятельствуем. Он говорит: «Мне очень симпатичен новый тренерский штаб, поэтому хочу помочь. Давай ты не будешь спрашивать, откуда у меня информация, но я могу назвать тебе состав соперника на следующий матч. Готов?» Согласен, выглядит комично: приехал тренер из Европы, а я к нему с таким безумием».
Лисин отметил, что передал Тедеско состав соперника, подчеркнув, что сам впервые сталкивается с таким и не настаивает на достоверности информации. Тренер отреагировал спокойно и решил посмотреть данные.
«День матча. Тедди говорит: «Так, Тони, зайди-ка в тренерскую». Захожу, они сидят с протоколом: «Ну что, по именам все так, как ты сказал».
Мы сыграли, мне на неделе опять звонит тот же человек и говорит: «Сказать состав на следующий матч?» Я, конечно, опять записываю и несу Тедеско.
Он уже совсем по-другому воспринимает: оживленно берет его, изучает, начинает подстраиваться. Приносят в день игры протокол – опять точное попадание, состав верный. После этого человек больше не звонил», — цитирует Лисина Sports.ru.
Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по 30 июня 2021-го. За это время красно-белые провели 54 матча, одержав 27 побед, 10 раз сыграв вничью и потерпев 17 поражений.
После работы в «Спартаке» итальянский специалист трудился на должностях главного тренера в «РБ Лейпциг» и национальной сборной Бельгии.
Бывший пресс-атташе "Спартака" рассказал, как ему дважды передавили информацию о стартовых составах соперников
Бывший пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин рассказал, как дважды получал инсайдерскую информацию о стартовых составах соперников красно-белых и передавал их главному тренеру Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"