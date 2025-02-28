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Бабаев: трансфер Зделара — это не ответка за Кругового

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход Саши Зделара в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, трансфер Зделара — это не ответка за Кругового, ведь это не самая плохая сделка за три месяца до истечения контракта. Со Зделаром великолепно попрощались, его можно понять, у него один из последних больших контрактов, он думает о своей семье, о своём будущем. Но те условия, которые предлагает "Зенит", понятно, что в ЦСКА маловероятны", - цитирует Бабаева ТАСС.

Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 21 матч и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро.

Напомним, что фланговый защитник Данил Круговой перешел в московский ЦСКА из петербургского "Зенита" летом 2024 года на правах свободного агента. О переходе стало известно зимой, из-за чего игрок был отстранен от работы с основной командой.

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