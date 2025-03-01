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Газизов - о матче махачкалинского "Динамо" с "Локомотивом": можно было дожать победу, обидно, что не выиграли

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал результат домашнего матча 19 тура РПЛ с московским "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
- Погодные условия были тяжёлые для нас. Новое поле выдержало. Хотел бы сказать клубу, что хорошо отработали. Для первого матча игра была динамичной. Вели в счёте, "Локомотив" нас останавливал, но даже при такой игре можно было дожать победу. Не до конца довольны результатом, обидно, что не выиграли, - передаёт слова Газизова Metaratings.ru.

Матч 19 тура Российской премьер-лиги между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом" 28 февраля завершился вничью со счётом 1:1. На девятой минуте игры нападающий Эгаш Касинтура вывел хозяев поля вперёд. На исходе 84-й минуты форвард "железнодорожников" Дмитрий Воробьёв забил ответный гол.

Игра стала первой в календаре весенней части сезона-2024/2025 РПЛ и прошла на слегка заснеженном поле, команды играли специальным оранжевым мячом.

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