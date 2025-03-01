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Дзюба: было бы красиво побить рекорд Кержакова в матче против "Спартака"? Время покажет

Форвард "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопросы после матча 19-го тура чемпионата России с "Пари НН" (1:2).
Фото: ФК "Акрон"
"Принципиально, как забить рекордный мяч? Без разницы. Лишь бы этот гол помог выиграть. Было бы красиво забить "Спартаку"? Время покажет, на все воля божья", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".

Сегодня, 1 марта, состоялся матч 19?го тура РПЛ, в котором "Пари НН" принимал на своем поле тольяттинский "Акрон". Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1. В составе гостей забитым мячом отличился нападающий Артем Дзюба, забивший свой 233?й мяч в карьере. Напомним, таким образом Дзюба сравнялся в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России с Александром Кержаковым.

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