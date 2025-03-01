"Как самочувствие? Завтра посмотрим, не знаю пока", - приводит слова Сперцяна "Матч ТВ".
Напомним, атакующий хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян получил повреждение и был заменен на 71-й минуте матча против самарских "Крыльев Советов" (1:1). Игрок покинул поле с помощью медицинского электромобиля, вместо него вышел полузащитник Александр Черников.
Сперцян рассказал о своем состоянии после травмы в матче с "Крыльями Советов"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал состояние своего здоровья после игры 19-го тура с "Крыльями Советов" (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"