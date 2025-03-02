"У "Спартака" в матче с "Оренбургом" были большие проблемы. Самый опасный момент в первом тайме был у гостей. Но раз москвичи выиграли, давайте сейчас закончим чемпионат и отдадим им медали. Самое главное, что "Спартак" победил и взял три очка", – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Московский "Спартак" 2 марта в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своем поле принимал футбольный клуб "Оренбург". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0: отличились Манфред Угальде (51 мин.) и Пабло Солари (90+6 мин.).
Благодаря этой победе команда Деяна Станковича набрал 40 очков, которые позволили сравняться с петербургским "Зенитом" и футбольным клубом "Краснодар". У "Оренбурга" в активе осталось 8 очков, с которыми команда продолжила занимать последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.
Канчельскис: "Спартак" в матче с "Оренбургом" имел большие проблемы
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу московского "Спартака" над футбольным клубом "Оренбург" в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"