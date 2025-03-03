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Комличенко: "Динамо" отскочило в матче с "Ростовом"

Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" недоволен результатом. Точно заслуживали выиграть, но нужно реализовывать свои моменты. Такие игры мы должны забирать. Всё у нас было, контролировали домашнюю игру, были моменты. Я думаю, что футболисты "Динамо" тоже признают, что они сегодня отскочили", - приводит слова Комличенко "Матч ТВ".

"Ростов" и московское "Динамо" встретились друг с другом 2 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился вничью со счётом 1:1 - на гол гостей в исполнении Фомина на 77-й минуте ростовчане ответили точным ударом Мохебби на 83-й минуте.

Благодаря этому результату "Ростов" набрал 27 очков (седьмое место в турнирной таблице РПЛ), а московское "Динамо" - 36 очков (четвёртое место).

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