"Думаю, в нынешней ситуации он так же будет работать в "Динамо". Ему даже меньше передвижений нужно будет делать, чем в "Ростове". "Динамо" пойдет на то, чтобы он совмещал? "Динамо" подумает, но мне кажется, они захотят ухватиться. Или, значит, добавят денег", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Валерий Карпин 20 февраля 2025 года покинул должность главного тренера футбольного клуба "Ростов". При этом 56-летний специалист продолжил занимать пост главного тренера сборной России по футболу: его действующий контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до июля 2028 года.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Валерий Карпин является одним из кандидатов для замены нынешнего наставника московского "Динамо" Марцела Лички.
Аршавин допустил возможное совмещение Карпиным работы в сборной России и в "Динамо"
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном совмещении Валерием Карпиным работы главным тренером сборной России и московского "Динамо".
Фото: РФС