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Червиченко: с разрывом крестов Тюкавина, разорвались надежды болельщиков "Динамо" на медали

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал получение травмы нападающим московского "Динамо" Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Мне очень жаль. Это хороший парень и нападающий. С этим разрывом крестов, разорвались надежды болельщиков "Динамо" на медали. Нападающие в команде есть. Но я думаю, что Тюкавин был настолько острый и хороший форвард, что у "Динамо" теперь нет козыря. Это проблема. Сейчас центрального нападающего "Динамо" вряд ли где-то сможет найти", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".

2 марта в матче 19-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в середине первого тайма получил повреждение, не смог продолжить игру и был заменен. В результате обследования, которое прошло на следующий день, у 22-летнего нападающего выявили субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.

В связи с этим форварду предстоит операция и дальнейшее восстановление, ориентировочные сроки которого составляют примерно полгода.

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