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Алдонин - о Сантосе в сборной России: был положительный опыт с Марио - почему бы и не попробовать тут?

Бывший игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился своим мнением о возможном вызове в сборную России защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Дуглас Сантос — качественный игрок. У нас был достаточно положительный опыт с Марио Фернандесом. Почему бы и не попробовать тут? Конечно, хотелось бы, чтобы эту позицию закрывали российские игроки, но в квалификации Сантоса вряд ли кто-то сомневается. Он в порядке. Посмотрим, как он будет себя проявлять. Его уровень достаточно высокий", - приводит слова Алдонина "Чемпионат".

3 марта левый защитник и капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос попал в расширенный список сборной России по футболу на мартовские учебно-тренировочные сборы.

30-летний футболист родился в Бразилии в составе бразильской национальной команды в 2016 году стал победителем Олимпийских игр. Но в октябре 2024 года после 5 лет выступления за "Зенит" Дуглас был принят в российское гражданство, а ФИФА разрешила защитнику выступать за сборную России, а в Российской Премьер-Лиге он перестал считаться легионером.

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