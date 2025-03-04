«Хотелось бы мне вернуться в сборную? Очень. Очень. Мне без разницы какие соперники. Я готов приехать в сборную. Почему так мало центральных защитников-россиян в РПЛ? Их достаточно. Дивеев, Пальцев. Четыре для сборной — достаточно», — заявил Джикия «РБ Спорт».
Свой последний матч за сборную России Георгий Джикия провёл в октябре 2023 года, играя против сборной Кении. В той игре он был капитаном команды. Всего же на его счету 44 матча за национальную сборную, в которых он забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.
Джикия: мне очень хотелось бы вернуться в сборную. Без разницы какие соперники
Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал о своем желании вернуться в сборную России.
Фото: ФК "Химки"