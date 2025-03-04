"Для меня просто непонятно, почему аналитик стал главным тренером. Это вообще цирк. Для меня, человека, который поиграл за границей, такого просто не может быть. Есть единомышленники, кто вместе работают, и когда уходит главный, руководство просит остаться второго тренера. И в "Ростове" уходит Карпин, остается тренер, который должен взять на себя руководство командой, а он остается в тени. Для меня непонятно", - приводит слова Кузнецова "РБ Спорт".
25 февраля с поста главного тренера "Ростова" ушёл Валерий Карпин, который руководил командой с декабря 2017 г. по август 2021 г. и с марта 2022 г. Вместо него команду возглавил испанский специалист Джонатан Альба, который ранее в тренерском штабе Карпина выполнял обязанности главного аналитика.
После 19-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Ростов" с 27-ю очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. В следующем туре ростовчане 8 марта в гостях сыграют против "Оренбурга". Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Дмитрий Кузнецов: непонятно, почему главным тренером "Ростовом" стал аналитик. Это вообще цирк
Бывший игрок ЦСКА и сборных СССР и России Дмитрий Кузнецов прокомментировал назначение главным тренером "Ростова" Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Ростов"