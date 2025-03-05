- Надо признать, что, когда мотивированный Клаудиньо был в центре поля, он делал там разницу, придавал атакам какие-то логические продолжения, был активен при завершении. Его нет, и вот эта определенная изюминка, конечно, у "Зенита" пропала.
Клаудиньо, играюший на позиции атакующего полузащитника, выступал за "Зенит" с 2021 года. В это зимнее трансферное окно бразилский футболист покинул Санкт-Петербург и перебрался в катарский клуб "Аль-Садд". В составе сине-бело-голубых хавбек трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также выигрывал национальный Кубок.
Источник: "РБ Спорт"
Адиев: в отсутствие Клаудиньо у "Зенита" пропала изюминка
Российский тренер Магомед Адиев считает, что уход бразильского хавбека Клаудиньо сказался на игре "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"