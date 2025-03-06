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Окишор выбрал тройку лучших молодых футболистов России

Полузащитник московского «Динамо» Виктор Окишор поделился своим мнением о лучших молодых российских футболистах.
Фото: РФС
«Моя тройка лучших молодых российских игроков? Себя я брать не буду. На первом — Леха Батраков. Он действительно прям классные полсезона выдал. Дальше столько кандидатов... Так. Кисляк — второе место сто процентов. Тем более мы вместе в Таиланде отдыхали, ха-ха. Третий — Дима Ерофеев. Парень 2006 года, в Америку переехал недавно из «Динамо». Это мой близкий друг», — цитирует Окишора «СЭ».

Алексей Батраков — игрок «Локомотива». В текущем сезоне он провёл 24 матча за свою команду, в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Матвей Кисляк — представитель ЦСКА. В этом сезоне он сыграл в 18 матчах и забил один гол.

Оба игрока вошли в расширенный состав сборной России для участия в мартовских сборах.

Дмитрий Ерофеев — воспитанник московского «Динамо». В зимнее трансферное окно 18-летний полузащитник перешёл в американский клуб «Сан-Антонио» за 12 тысяч евро.

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