«Его отсутствие в списке из 23 имен сборной Бразилии не связано ни с чем, кроме технического выбора нашего тренера на эти даты», — цитирует Каэтано «РИА Новости».
Ранее Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Колумбии и Аргентины в марте. Позже стало известно, что защитник также попал в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Замбией, так как осенью 2024 года получил российский паспорт.
Дуглас Сантос за свою карьеру провел всего один товарищеский матч за сборную Бразилии — в 2016 году против сборной Панамы.
В текущем сезоне 30-летний игрок принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Дугласа Сантоса составляет 10 миллионов евро.
Бразильская сборная объяснила отсутствие Сантоса в составе на ближайшие матчи
Исполнительный директор мужской сборной Бразилии по футболу Родриго Каэтано пояснил, что отсутствие капитана петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в окончательном составе сборной связано исключительно с решением главного тренера.
Фото: ФК "Зенит"