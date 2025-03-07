"Я не думаю об этом, не испытываю давления. Честно — я очень рад быть здесь. По окончании сезона мы сядем, переговорим и найдём лучшее решение для всех. Думаю, есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА. Хотя я люблю футбол, всё ещё хочу продолжать в него играть. Сейчас я на 100% сконцентрирован на игре за клуб. Моя главная цель — выиграть титулы с ЦСКА", - цитирует Пьянича "Чемпионат".
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона с возможностью продления на один год. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 12 матчей и отметился 1 результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего боснийца в 2,5 миллионов евро.
После 19-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 32-мя набранными очками. В 20-м туре чемпионата России команда Марко Николича примет на своем поле подмосковные "Химки".
Пьянич: есть вероятность, что я закончу свою карьеру в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался о продлении контракта с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА