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Кержаков поздравил Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с установлением нового рекорда по голам в истории российского футбола.
Фото: РПЛ
«Поздравляю Артема!» — коротко заявил Кержаков «СЭ».

9 марта в матче 20-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» 36-летний нападающий отличился на 9-й минуте, забив свой пятый мяч в сезоне и 234-й в карьере. Таким образом, он превзошел достижение Кержакова (233 гола), с которым ранее делил лидерство.

Теперь Дзюба единолично возглавляет «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в который входят игроки с наибольшим количеством голов за клубы и сборную страны.

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