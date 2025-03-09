«Поздравляю Артема!» — коротко заявил Кержаков «СЭ».
9 марта в матче 20-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» 36-летний нападающий отличился на 9-й минуте, забив свой пятый мяч в сезоне и 234-й в карьере. Таким образом, он превзошел достижение Кержакова (233 гола), с которым ранее делил лидерство.
Теперь Дзюба единолично возглавляет «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в который входят игроки с наибольшим количеством голов за клубы и сборную страны.
Кержаков поздравил Дзюбу с рекордом по голам в истории российского футбола
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поздравил форварда «Акрона» Артема Дзюбу с установлением нового рекорда по голам в истории российского футбола.
Фото: РПЛ