"КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение футболиста "Рубина" Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя после удаления", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".
9 марта в Казани состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором местный "Рубин" встречался с московским "Спартаком" и одержал победу со счётом 2:1. Дубль в составе хозяев оформил албанский нападающий хозяев Мирлинд Даку.
Он же во втором тайме после стычки с защитником красно-белых Алексисом Дуарте получил вторую жёлтую карточку и был удален с поля. Парагвайский футболист также был наказан жёлтой карточкой, ставшей для него второй в игре.
КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение Даку после удаления в матче со "Спартаком"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц анонсировал рассмотрение комитетом неспортивного поведения нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку после удаления в матче 20-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Рубин"