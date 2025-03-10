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КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение Даку после удаления в матче со "Спартаком"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц анонсировал рассмотрение комитетом неспортивного поведения нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку после удаления в матче 20-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (2:1).
Фото: ФК "Рубин"
"КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение футболиста "Рубина" Даку, который ударил по штативу оператора основного вещателя после удаления", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

9 марта в Казани состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором местный "Рубин" встречался с московским "Спартаком" и одержал победу со счётом 2:1. Дубль в составе хозяев оформил албанский нападающий хозяев Мирлинд Даку.

Он же во втором тайме после стычки с защитником красно-белых Алексисом Дуарте получил вторую жёлтую карточку и был удален с поля. Парагвайский футболист также был наказан жёлтой карточкой, ставшей для него второй в игре.

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