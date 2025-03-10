"Рекорд Дзюбы по голам в российском футболе — историческое достижение. Это войдёт в историю российского футбола и будет навеки прописано в наших справочниках. Я поздравляю Артёма! Это значительное футбольное событие. Кто бы как ни относился к Дзюбе, но он сделал достижение", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
Вчера, 9-го марта, нападающий "Акрона" Артем Дзюба забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова. Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", "Локомотив", "Томь", "Ростов" и тульский "Арсенал".
В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинцев во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Колосков: рекорд Дзюбы войдёт в историю российского футбола и будет навеки прописан в наших справочниках
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о рекорде нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"