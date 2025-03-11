"Тамерлана Мусаева, которым также интересовался "Спартак", ЦСКА мог бы и продать. Сколько ему лет? 23 – это уже хороший футбольный возраст. Но я думаю, что он не созреет до высокого уровня. Это игрок не для топовой команды.", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Тамерлан Мусаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 3,5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 20-ти сыгранных туров команда Марко Николича занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками в своем активе.
Пономарев: Мусаев - игрок не для топовой команды, он не созреет до высокого уровня
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев считает, что "армейцам" следует продать Тамерлана Мусаева.
Фото: ПФК ЦСКА